Армия Таиланда сообщила о гибели 14 военнослужащих в боях с Камбоджей

Армия Таиланда сообщила, что в ходе вооруженного конфликта с Камбоджей ее потери убитыми составили 14 военнослужащих. Добавим, что в ходе конфронтации погибли десятки человек, в основном мирных жителей, около 300000 стали беженцами.

28 июля на прошедшем в Малайзии саммите премьер-министры Камбоджи и Таиланда объявили о немедленном прекращении огня без предварительных условий. Договоренность соблюдается. 29 июля прошла встреча командующих вооруженными силами двух государств.

Напомним: нынешний раунд противостояния начался после того, как в конце мая в приграничной стычке был убит таиландский военнослужащий. В ответ Таиланд закрыл границу, после чего Камбоджа сообщила о прекращении закупок энергоносителей у соседа. Позже конфликт перерос в вооруженное противостояние на границе.