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Мир

Стрельба в центре Нью-Йорка: четверо убитых, нападавший покончил с собой

Убийства
США
Криминал
время публикации: 29 июля 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 05:38
Стрельба в центре Нью-Йорка: четверо убитых, нападавший покончил с собой
AP Photo/Angelina Katsanis

В центре Нью-Йорка, в районе Манхэттена, мужчина застрелил четырех человек, в том числе сотрудника полиции, после чего покончил с собой, передает CNN.

Судя по опубликованным данным, 27-летний житель Лас-Вегаса открыл огонь около небоскреба в центре Манхэттена, где расположены офисы Американской футбольной лиги (NFL). Затем он поднялся на 33-й этаж здания и покончил с собой.

Место происшествия оцеплено.

Сообщается, что у стрелка была просроченная лицензия частного детектива. При нападении он использовал длинноствольное оружие.

Комиссар Департамента полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила, что инцидент был "локализован", а "стрелок-одиночка нейтрализован".

Associated Press называет имя стрелявшего: Шейн Тамура. Известно, что судимостей у него не было. По данным CNN, подозреваемый родился на Гавайях, а затем переехал в Неваду и в молодости был профессиональным футболистом. Незадолго до совершения нападения его лицензия на огнестрельное оружие и лицензия частного детектива были аннулированы.

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