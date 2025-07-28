Трамп предъявил Путину новый ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что у президента России Владимира Путина есть 10-12 дней, чтобы согласиться на прекращение огня с Украиной. В противном случае на Россию и ее торговых партнеров будут наложены санкции в размере 100%.

Это заявление он сделал на встрече с журналистами в ходе прошедших в Шотландии переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Предыдущий ультиматум, объявленный 14 июля, предоставлял Путину 50 дней на достижение соглашения и был воспринят Москвой как согласие на продолжение наступления.

"Я много раз говорил с президентом Путиным, мы отлично ладили. Но он начинает ракетный обстрел, скажем, Киева, убивает массу народа в роддоме или чем-то таком. По всей улице – мертвые тела", – сказал он, добавив, что разочарован российским лидером.

"Я пять раз говорил, что соглашение достигнуто. Я думал, что Путин хочет покончить с этим. Мне действительно казалось, что это закончится. Но каждый раз, когда я думаю, что это закончится, он убивает людей", – признался Трамп.

Слова Трампа прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Это правда – именно Россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть войну. Каждую ночь – удары, постоянно – российские попытки сделать Украине больно. Мира можно достичь только, если действовать решительно", – сказал он.