Минобороны РФ: перехвачены 74 украинских БПЛА. Был атакован вокзал в Сальске

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 29 июля российские ПВО перехватили 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не перехватили, не указано.

Сообщается, что перехваты БПЛА осуществлялись над территорией Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской и Ленинградской областей.

Вводились ограничения на работу российских аэропортов.

Известно, что в ночь на 29 июля украинские БПЛА атаковали вокзал в Сальске Ростовской области. По предварительным данным, загорелся товарный поезд. Кроме того, была нарушена подача электроэнергии.