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Мир

Армия РФ нанесла удар по колонии в Запорожской области, множество убитых и раненых

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 29 июля 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 08:20
Армия РФ нанесла удар по колонии в Запорожской области, множество убитых и раненых
ГСЧС Украины

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в ночь на 29 июля армия РФ нанесла удары по исправительной колонии, есть множество погибших.

Согласно указанному источнику, атака была осуществлена с применением авиационных бомб.

По данным Федорова, 16 человек погибли, 35 получили ранения.

Кроме того, были повреждены частные дома около колонии.

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