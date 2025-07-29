Армия РФ нанесла удар по колонии в Запорожской области, множество убитых и раненых
время публикации: 29 июля 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 08:20
Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в ночь на 29 июля армия РФ нанесла удары по исправительной колонии, есть множество погибших.
Согласно указанному источнику, атака была осуществлена с применением авиационных бомб.
По данным Федорова, 16 человек погибли, 35 получили ранения.
Кроме того, были повреждены частные дома около колонии.