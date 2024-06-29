В результате атаки беспилотника в Курской области погибли пять человек

В результате атаки беспилотника в деревне Городище Курской области погибли пять человек, в том числе два ребенка, сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, дрон атаковал жилой дом. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Украинская сторона не комментировала эту информацию.