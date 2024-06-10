x
10 июня 2024
|
последняя новость: 01:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2024
|
10 июня 2024
|
последняя новость: 01:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Sky News: самолет ВСУ впервые нанес удар по цели на территории России

время публикации: 10 июня 2024 г., 01:47 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 01:47
Sky News: самолет ВСУ впервые нанес удар по цели на территории России
AP Photo/Libkos

Самолет ВВС Украины впервые нанес удар по цели на территории России. Об этом сообщил 9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник в Украине.

По словам собеседника телеканала, цель находилась в Белгородской области.

"Воздушные силы ВСУ нанесли удар по российскому командному узлу в Белгороде. Оценка ущерба пока производится. Подтверждено прямое попадание", – цитирует Sky News источник.

ТАСС сообщает об атаке со ссылкой на Sky News, отмечая, что "министерство обороны РФ пока не комментировало эти утверждения".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2024

Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 837-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 июня 2024

ГУР: на аэродроме "Ахтубинск" поражен истребитель пятого поколения Су-57