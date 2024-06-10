Sky News: самолет ВСУ впервые нанес удар по цели на территории России

Самолет ВВС Украины впервые нанес удар по цели на территории России. Об этом сообщил 9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник в Украине.

По словам собеседника телеканала, цель находилась в Белгородской области.

"Воздушные силы ВСУ нанесли удар по российскому командному узлу в Белгороде. Оценка ущерба пока производится. Подтверждено прямое попадание", – цитирует Sky News источник.

ТАСС сообщает об атаке со ссылкой на Sky News, отмечая, что "министерство обороны РФ пока не комментировало эти утверждения".