Пашинян обвинил церковных иерархов в призывах к захвату власти в Армении

Ереванский суд постановил арестовать на два месяца архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, которого премьер-министр Никол Пашинян обвинил в призывах к захвату власти.

"Суд решил арестовать архиепископа на два месяца. Ограничены его контакты, за исключением близких родных и адвокатов. В течение десяти дней мы обжалуем решение. Это незаконное и безосновательное обвинение. Очевидно, что суд действовал под давлением", – заявил адвокат священнослужителя Ара Зограбян.

Аджапахян стал вторым высокопоставленным церковным иерархом, арестованным в Армении. Ранее, и также на два месяца, был арестован архиепископ Баграт Галстанян и еще 15 человек. Их обвиняют в принадлежности к группировке "Священная борьба". По словам Пашиняна, участники и лидеры этого движения планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении.

Добавим, что Союз армян России охарактеризовал действия властей Армении как преследование Армянской апостольской церкви, добавив, что речь идет о самом позорном событии в истории страны. По их словам, речь идет о нарушении конституции государства.