В Азербайджане отменены российские культурные мероприятия

Власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Об этом сообщило министерство культуры Азербайджана.

Причина этого – арест в Екатеринбурге группы азербайджанских граждан, которые, как утверждает Следственный комитет РФ, были членами "этнической преступной группировки", причастной к убийствам и покушениям.

"По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах", – заявляет СКР.