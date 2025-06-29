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Мир

В Азербайджане отменены российские культурные мероприятия

Азербайджан
Россия
Организованная преступность
время публикации: 29 июня 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 13:09
В Азербайджане отменены российские культурные мероприятия
Azerbaijani Presidential Press Office via AP

Власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Об этом сообщило министерство культуры Азербайджана.

Причина этого – арест в Екатеринбурге группы азербайджанских граждан, которые, как утверждает Следственный комитет РФ, были членами "этнической преступной группировки", причастной к убийствам и покушениям.

"По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах", – заявляет СКР.

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