x
29 июня 2025
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2025
|
29 июня 2025
|
последняя новость: 09:16
29 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Несмотря на запрет властей, в Будапеште прошел Парад гордости

Венгрия
ЛГБТ
время публикации: 29 июня 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 08:47
Несмотря на запрет властей, в Будапеште прошел Парад гордости
AP Photo/Anna Szilagyi

Десятки тысяч человек приняли участие в юбилейном, 30-м Параде гордости, прошедшем в Будапеште. Мероприятие было проведено, несмотря на его запрет правительством Виктора Орбана.

Организаторы утверждают, что шествии, начавшемся у парламента Венгрии, участвовало около 200000 человек. По сути, марш в поддержку ЛГБТ+ общины превратился в одну из крупнейших оппозиционных демонстраций в истории страны.

Участники размахивали радужными флагами и плакатами с карикатурами на главу правительства. Они выступали против проводимой Орбаном консервативной революции, заявляя, что власти объявили войну не только правам ЛГБТ+ сообщества, но и гражданским правам в целом.

Накануне шествия Орбан заявил, что оно будет разогнано, а участников будут ждать юридические последствия. Согласно новым законам, организаторы рискуют на год оказаться в тюрьме, а участникам грозит штраф в 500 евро.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 08 июня 2025

"Парады гордости" в Америке, Азии и Европе. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2025

Памяти Ширы Банки: в Иерусалиме проходит парад гордости и толерантности
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 01 июня 2025

"Парад гордости" в Бангкоке. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 апреля 2025

На женский "парад гордости" в Нью-Йорке решили не пускать сионистов