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Мир

Столкновения между полицией и оппозицией в Белграде, есть пострадавшие

Сербия
время публикации: 29 июня 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 11:00
Столкновения между полицией и оппозицией в Белграде, есть пострадавшие
AP Photo/Darko Vojinovic

В Белграде вечером 28 июня произошли столкновения оппозиционно настроенных студентов с полицией. Официально сообщается о восьми пострадавших, шестеро из которых – полицейские, а еще один – журналист.

В манифестации приняло участие несколько тысяч человек. К месту ее проведения были стянуты крупные силы полиции, несколько улиц перекрыли. Поначалу события развивались мирно, однако затем, согласно официальной версии, в стражей порядка полетела пиротехника. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.

Канцелярия президента Александра Вучича сообщила, что 29 июня глава государства выступит с обращением к нации в связи с событиями минувшей ночи.

В Белграде уже более полугода проходят акции протеста. Они начались после того, как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание. При обрушении погибли 15 человек, двое получили серьезные травмы.

Протестующие требуют наказать ответственных и отправить в отставку руководство страны, в том числе президента Вучича.

Мир
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