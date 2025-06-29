Столкновения между полицией и оппозицией в Белграде, есть пострадавшие

В Белграде вечером 28 июня произошли столкновения оппозиционно настроенных студентов с полицией. Официально сообщается о восьми пострадавших, шестеро из которых – полицейские, а еще один – журналист.

В манифестации приняло участие несколько тысяч человек. К месту ее проведения были стянуты крупные силы полиции, несколько улиц перекрыли. Поначалу события развивались мирно, однако затем, согласно официальной версии, в стражей порядка полетела пиротехника. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.

Канцелярия президента Александра Вучича сообщила, что 29 июня глава государства выступит с обращением к нации в связи с событиями минувшей ночи.

В Белграде уже более полугода проходят акции протеста. Они начались после того, как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание. При обрушении погибли 15 человек, двое получили серьезные травмы.

Протестующие требуют наказать ответственных и отправить в отставку руководство страны, в том числе президента Вучича.