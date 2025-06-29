Армия РФ атаковала цели в Украине. При отражении атаки погиб пилот F-16

В ночь на 29 июня армия РФ вновь нанесла комбинированный удар по целям в Украине, выпустив ракеты и БПЛА-камикадзе. Причинен значительный ущерб.

Командование ВВС Украины сообщает, что при отражении атаки на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

Поступали сообщения об ущербе предприятию в Кременчуге, производственному помещению в Запорожье, ряду объектов в Черкасской и Львовской областях. Пострадали жилые дома. Есть раненые среди гражданских, в их числе 16-летняя девочка.