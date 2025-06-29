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Мир

Армия РФ атаковала цели в Украине. При отражении атаки погиб пилот F-16

Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 29 июня 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 08:53
Армия РФ атаковала цели в Украине. При отражении атаки погиб пилот F-16
ГСЧС Украины

В ночь на 29 июня армия РФ вновь нанесла комбинированный удар по целям в Украине, выпустив ракеты и БПЛА-камикадзе. Причинен значительный ущерб.

Командование ВВС Украины сообщает, что при отражении атаки на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

Поступали сообщения об ущербе предприятию в Кременчуге, производственному помещению в Запорожье, ряду объектов в Черкасской и Львовской областях. Пострадали жилые дома. Есть раненые среди гражданских, в их числе 16-летняя девочка.

Мир
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