Кир Стармер об антисемитском выступлении в Гластонбери: "BBC придется ответить на вопросы"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подверг резкой критике рэп-дуэт Bob Vylan, выступление которого на крупнейшем британском музыкальном фестивале в Гластонбери носило антиизраильский характер.

Во время концерта группы со сцены звучал не только типичные призывы "освободить Палестину" и "остановить геноцид", но и лозунг "смерть ЦАХАЛу" ("death to the IDF"). При этом вещательная корпорация BBC вела прямую трансляцию выступления.

Стармер заявил, что речь идет о возмутительных проявлениях ненависти. "BBC придется ответить на вопросы по поводу прямой трансляции", – добавил он.

Добавим, что BBC, комментируя происшедшее, выразила сожаление оскорбительными комментариями, прозвучавших со сцены во время выступления. Он дал понять, что сет Bob Vylan не будет доступен для просмотра в записи. Вопрос, собирается ли корпорация принести извинения еврейскому сообществу Великобритании, представитель BBC оставил без ответа.