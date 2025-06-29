ВСУ сообщает о российской атаке рекордной интенсивности: 537 БПЛА и ракет за ночь

Вечером 28 июня и в ночь на 29 июня российские военные выпустили по Украине 477 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 60 ракет. Это рекордная интенсивность атаки с начала войны.

Украинская сторона заявляет, что 211 российских БПЛА были сбиты, 225 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Также удалось перехватить одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23, 34 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К" и четыре крылатые ракеты "Калибр".

Однако более 40 беспилотников перехватить не удалось. Большинство российских баллистических ракет и зенитных ракет С-300, а также некоторые крылатые ракеты, достигли целей. Ни одна из четырех аэробаллистических ракет "Кинжал" не была перехвачена.

Зафиксированы попадания в шести локациях и падения фрагментов в восьми локациях.

Командование ВВС Украины сообщает, что при отражении атаки на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

Поступали сообщения об ущербе предприятию в Кременчуге, производственному помещению в Запорожье, ряду объектов в Черкасской и Львовской областях. Пострадали жилые дома. Есть раненые среди гражданских, в их числе 16-летняя девочка.

В свою очередь, минобороны РФ заявляет о незначительной активности ВСУ: в ночь на 29 июня над территорией Курской и Ростовской областей, а также Крыма, было перехвачено три украинских БПЛА.