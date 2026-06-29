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Мир

Пакистан нанес авиаудары по востоку Афганистана, погибли не менее 25 человек

Погибшие
Афганистан
"Талибан"
Пакистан
время публикации: 29 июня 2026 г., 04:45 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 05:36
Пакистан нанес авиаудары по востоку Афганистана, погибли не менее 25 человек
AP Photo/Hedayat Shah

Не менее 25 человек погибли в результате авиаударов Пакистана по восточным районам Афганистана. Об этом сообщил министр информации Пакистана, отмечает AFP.

Согласно заявлению властей Пакистана, целью ударов были объекты, связанные прежде всего с пакистанским крылом движения "Талибан". Министр заявил, что в результате "точечных ударов" были уничтожены три цели.

Пакистанские власти в последние годы неоднократно обвиняли боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан" в использовании территории Афганистана для подготовки нападений на пакистанские силы безопасности. Афганские власти эти обвинения, как правило, отвергают.

Мир
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