Пакистан нанес авиаудары по востоку Афганистана, погибли не менее 25 человек
время публикации: 29 июня 2026 г., 04:45 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 05:36
Не менее 25 человек погибли в результате авиаударов Пакистана по восточным районам Афганистана. Об этом сообщил министр информации Пакистана, отмечает AFP.
Согласно заявлению властей Пакистана, целью ударов были объекты, связанные прежде всего с пакистанским крылом движения "Талибан". Министр заявил, что в результате "точечных ударов" были уничтожены три цели.
Пакистанские власти в последние годы неоднократно обвиняли боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан" в использовании территории Афганистана для подготовки нападений на пакистанские силы безопасности. Афганские власти эти обвинения, как правило, отвергают.