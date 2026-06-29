Трое пожарных погибли при тушении лесного пожара в Колорадо

Трое пожарных погибли и еще двое получили ожоги при тушении лесного пожара в округе Меса в штате Колорадо (США), недалеко от границы с Ютой, сообщает AP.

По данным министерства внутренних дел США, пожарные были заблокированы огнем во время борьбы с быстро распространявшимся лесным пожаром. Имена погибших пока не публикуются до уведомления их семей.

Погибшие работали в Службе тушения природных пожаров США и Лесной службе США. Они входили в состав объединенной оперативной группы, направленной на борьбу с несколькими пожарами, которые объединились в крупный пожар, получивший название "Снайдер".

К настоящему времени огнем охвачена площадь около 114 квадратных километров.