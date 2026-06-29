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Мир

Трое пожарных погибли при тушении лесного пожара в Колорадо

США
Погибшие
Пожары
время публикации: 29 июня 2026 г., 03:28 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 05:32
Трое пожарных погибли при тушении лесного пожара в Колорадо
AP Photo/Ty O'Neil

Трое пожарных погибли и еще двое получили ожоги при тушении лесного пожара в округе Меса в штате Колорадо (США), недалеко от границы с Ютой, сообщает AP.

По данным министерства внутренних дел США, пожарные были заблокированы огнем во время борьбы с быстро распространявшимся лесным пожаром. Имена погибших пока не публикуются до уведомления их семей.

Погибшие работали в Службе тушения природных пожаров США и Лесной службе США. Они входили в состав объединенной оперативной группы, направленной на борьбу с несколькими пожарами, которые объединились в крупный пожар, получивший название "Снайдер".

К настоящему времени огнем охвачена площадь около 114 квадратных километров.

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