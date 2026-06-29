Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1587-й день войны

Минобороны РФ 29 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясное и Белая Береза Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Нижняя Журавка, Шийковка, Староверовка Харьковской области и Пискуновка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено шесть боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Клиновое, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка и Стенки Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Кучеров Яр, Светлое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области, Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Шевченковское и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 171165 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 29956 танков и других боевых бронированных машин, 1749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35557 орудий полевой артиллерии и минометов, 65166 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.