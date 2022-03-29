Представитель США отверг версию попытки отравления Абрамовича и украинских участников мирных переговоров

Официальный представитель США заявил, что, по данным американской разведки, тошнота российского миллиардера Романа Абрамовича и украинских участников мирных переговоров была вызвана экологическим фактором, а не отравлением, передает агентство Reuters.

"Разведка настойчиво предполагает, что это было связано с окружающей средой", – сказал собеседник агентства на условиях анонимности, не раскрывая какие-либо детали.

28 марта издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что после переговоров, состоявшихся в Киеве 3 марта, у российского миллиардера Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации появились "признаки отравления химическим оружием". По сведениям WSJ, после переговоров, состоявшихся поздно ночью, члены переговорной группы вернулись в киевскую квартиру, где у них проявились симптомы отравления: покраснение и резь в глазах, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи на руках и лице.

Эту информацию подтвердил и проект Bellingcat. "Bellingcat может подтвердить, что у трех членов делегации на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 марта на 4 марта проявились симптомы отправления химическим оружием. Одной из жертв покушения стал российский предприниматель Роман Абрамович", – говорится в "твиттере" проекта.

Собеседники WSJ считают, что к отравлению причастны сторонники "жесткой линии" Москвы, которые тем самым хотели сорвать переговорный процесс.

В обновленной версии статьи на сайте WSJ уточнялось, что, по словам Христо Грозева из Bellingcat, руководившего расследованием, взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, было невозможно. К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и других переговорщиков, выявить следы яда было уже нельзя. Грозев полагает, что это была не попытка убийства, а "просто предупреждение".