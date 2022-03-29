Представитель США отверг версию попытки отравления Абрамовича и украинских участников мирных переговоров
Официальный представитель США заявил, что, по данным американской разведки, тошнота российского миллиардера Романа Абрамовича и украинских участников мирных переговоров была вызвана экологическим фактором, а не отравлением, передает агентство Reuters.
"Разведка настойчиво предполагает, что это было связано с окружающей средой", – сказал собеседник агентства на условиях анонимности, не раскрывая какие-либо детали.
28 марта издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что после переговоров, состоявшихся в Киеве 3 марта, у российского миллиардера Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации появились "признаки отравления химическим оружием". По сведениям WSJ, после переговоров, состоявшихся поздно ночью, члены переговорной группы вернулись в киевскую квартиру, где у них проявились симптомы отравления: покраснение и резь в глазах, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи на руках и лице.
Эту информацию подтвердил и проект Bellingcat. "Bellingcat может подтвердить, что у трех членов делегации на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 марта на 4 марта проявились симптомы отправления химическим оружием. Одной из жертв покушения стал российский предприниматель Роман Абрамович", – говорится в "твиттере" проекта.
Собеседники WSJ считают, что к отравлению причастны сторонники "жесткой линии" Москвы, которые тем самым хотели сорвать переговорный процесс.
В обновленной версии статьи на сайте WSJ уточнялось, что, по словам Христо Грозева из Bellingcat, руководившего расследованием, взять образцы у пострадавших во Львове, где они в тот момент находились, было невозможно. К тому времени, когда немецкие криминалисты смогли осмотреть Абрамовича и других переговорщиков, выявить следы яда было уже нельзя. Грозев полагает, что это была не попытка убийства, а "просто предупреждение".
Позже источник Би-би-си, близкий к Абрамовичу, рассказал некоторые подробности произошедшего. Они немного отличаются от версии, изложенной Bellingcat. По его словам, симптомы появились "пару недель назад плюс-минус" после первой поездки Абрамовича в Киев. После нее он и Рустем Умеров (украинский политик и бизнесмен) поехали в Стамбул через Польшу. "Когда они проснулись, у них были проблемы – дико болела голова, были проблемы со зрением", – сказал собеседник Би-би-си. По его словам, Абрамович на некоторое время полностью терял зрение, у него также облезала кожа. У Умерова были не такие сильные симптомы. Помощь им оказали в местной клинике. Через несколько дней у Абрамовича прошли симптомы. Уже после этого он еще раз ездил в Киев, рассказывает собеседник Би-би-си. По одной из гипотез, отравляющее вещество могло быть распылено в воздухе. По его словам, пострадавшие не пришли к понимаю, кто именно мог организовать отравление: "Думали и на украинскую, и на российскую сторону".
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WSJ и Bellingcat сообщили о попытке отравления Романа Абрамовича и двух украинских переговорщиков