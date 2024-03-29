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В Малайзии задержан гражданин Израиля, который "въехал в страну, чтобы убить соотечественника"

время публикации: 29 марта 2024 г., 23:08 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 23:17
В Малайзии задержан гражданин Израиля, который "въехал в страну, чтобы убить соотечественника"
Yossi Zamir/Flash90

Полиция Малайзии сообщила, что задержала гражданина Израиля, который "въехал в страну, чтобы убить соотечественника". У задержанного при осмотре его вещей было обнаружено несколько единиц оружия, сообщает Malay mail.

Генеральный инспектор полиции Тан Шри Разарудин Хусейн заявил, что задержание 36-летнего израильтянина было произведено через две недели после того, как он прибыл в Малайзию через международный аэропорт в Куала-Лумпуре 12 марта, в отеле "Джеланг Ампонг".

"Задержанный утверждает, что прибыл в страну, чтобы убить другого израильтянина, однако мы не верим в эту историю", – заметил гениспектор.

В ходе расследования израильтянин утверждал, что въехал в Малайзию по французскому паспорту, однако затем предъявил следователям свой израильский паспорт.

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