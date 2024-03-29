Актер Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни

Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Александр Терешко служил в Театре на Бронной с 1989 года. Он сыграл много ролей в спектаклях, успел поработать с видными советскими и российскими режиссерами, среди которых – Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев и Константин Богомолов.

Снимался в кино и на телевидении, среди его работ – роли в сериалах "Марш Турецкого", "Марьина Роща", "Кухня".