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Актер Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни

время публикации: 29 марта 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 22:42

Актер Московского драматического Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Александр Терешко служил в Театре на Бронной с 1989 года. Он сыграл много ролей в спектаклях, успел поработать с видными советскими и российскими режиссерами, среди которых – Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев и Константин Богомолов.

Снимался в кино и на телевидении, среди его работ – роли в сериалах "Марш Турецкого", "Марьина Роща", "Кухня".

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