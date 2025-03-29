В результате удара российских беспилотников по украинскому Днепру погибли четыре человека, 21 получил ранения. Уточненные данные сообщает ВВС со ссылкой на украинскую Службу по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

По информации начальника областной военной администрации Сергея Лысака, Днепр атаковали 20 беспилотников.

Массированный удар дронов спровоцировал пожары и масштабные разрушения. Сгорел гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов и гаражи, также пострадало несколько многоэтажных строений и 21 автомобиль.

В ликвидации пожаров было задействовано 150 человек.

Российские военные не комментировали удар по Днепру.