Землетрясение на юго-востоке Азии: число жертв может превысить 1000 человек

Жертвами сильных землетрясений в Мьянме и Таиланде, произошедших 28-29 марта, стали сотни людей. Есть значительные разрушения.

Последствия землетрясения на юго-востоке Азии. Фоторепортаж

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7. Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

В телеграм-канале государственного телеканала MRTV (Мьянма) сообщается, что, по состоянию на 29 марта, установлена гибель около 700 человек, 1670 получили ранения и травмы. Не менее 70 считаются пропавшими без вести. При этом портал Myanmar Now пишет, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 800. Есть значительные разрушения в Нейпьидо (столица страны) и Мандалае. Разрушены жилые и административные здания, а также монастыри, обрушились мост, произошел прорыв плотины.

В Бангкоке (Таиланд) обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Найдены тела восьми погибших, более 20 человек были травмированы, около 120 считаются пропавшими без вести, передает агентство Reuters.

По оценке Геологической службы США, общее число жертв этого землетрясения может превысить 1000 человек.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из других стран. В частности, сообщается о направлении групп из Китая, Индии и России, передают "Синьхуа", Associated Press и ТАСС.

Организация Объединенных Наций выделила для начала 5 миллионов долларов на оказание помощи. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы также собираются оказать помощь.