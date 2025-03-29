МВД РФ переобъявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина

Бизнесмен Эдуард Шифрин, объявленный ранее в розыск в России по статье УК РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ.

Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается, отмечает РИА Новости.

При этом ТАСС пишет: "Суды в Москве наложили обеспечительный арест на имущество и активы бизнесмена украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина, обвиняемого в мошенничестве".

В первый раз власти РФ объявляли Шифрина в розыск в октябре 2023 года.

Эдуард Шифрин родился в 1960 году в Днепропетровске. После приватизации предприятия "Запорожсталь" стал его основным акционером. Также был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. Как отмечал РБК, на протяжении нескольких лет Шифрина включали в списки самых богатых граждан Украины. Однако, по данным Forbes, бизнесмен является подданным Великобритании. В 2010 году Forbes оценил состояние Шифрина в $1,3 млрд, он занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров. Впоследствии он продал свою долю в Midland Group и связанные с ней активы. В 2011 году Шифрин из глобального рейтинга миллиардеров Forbes выпал и с тех пор в него не возвращался. В 2016 году журнал Forbes оценил общую стоимость известных активов Шифрина в 250 миллионов долларов. В том же 2016 году Эдуард Шифрин получил российское гражданство по указу Владимира Путина.

Шифрин был вице-президентом Еврейской конфедерации Украины и региональным вице-президентом Всемирного еврейского конгресса, занимался благотворительностью, направляя средства в том числе на строительство синагог в России и в Украине. В 2020 году он уехал в Израиль.

После начала полномасштабной войны в Украине, развязанной режимом Путина, Шифрин осудил действия Москвы и написал заявление об отказе от российского гражданства, о чем он написал в Facebook. Также он рассказывал в интервью Jerusalem Post, что перечисляет средства для помощи еврейской общине Киева, и направлял средства на помощь украинцам.