США возобновляют финансирование "Радио Свобода"

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отказалось от своего решения отменить грантовое финансирование для "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Об этом говорится в письме, которое подписала старший советник Агентства Кэри Лейк после того, как "Радио Свобода" обжаловало прекращение финансирования в суде, сообщает ВВС.

Накануне федеральный судья США временно заблокировал попытку администрации Трампа закрыть "Радио Свобода".

Лейк также уведомила суд, что отозвала свое предыдущее решение о прекращении действия гранта, чтобы таким образом прекратить юридическое противостояние с вещателем.

В то же время Кэри Лейк в письме уточнила, что агентство оставляет за собой право аннулировать грант в будущем.

Оставшаяся часть гранта рассчитана до 30 сентября 2025 года.