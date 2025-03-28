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Мир

США возобновляют финансирование "Радио Свобода"

США
время публикации: 28 марта 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 22:48
США возобновляют финансирование "Радио Свобода"
Wikipedia.org. Фото: VitVit

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отказалось от своего решения отменить грантовое финансирование для "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Об этом говорится в письме, которое подписала старший советник Агентства Кэри Лейк после того, как "Радио Свобода" обжаловало прекращение финансирования в суде, сообщает ВВС.

Накануне федеральный судья США временно заблокировал попытку администрации Трампа закрыть "Радио Свобода".

Лейк также уведомила суд, что отозвала свое предыдущее решение о прекращении действия гранта, чтобы таким образом прекратить юридическое противостояние с вещателем.

В то же время Кэри Лейк в письме уточнила, что агентство оставляет за собой право аннулировать грант в будущем.

Оставшаяся часть гранта рассчитана до 30 сентября 2025 года.

Мир
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