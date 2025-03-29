"Медиазона" подтвердила гибель 100 тысяч российских солдат на войне с Украиной

Журналисты "Медиазоны" и "Русской службы ВВС" вместе с командой волонтеров на основе открытых источников установили имена 100001 погибшего российского солдата на войне в Украине.

"При этом даже по нашей методике это далеко не полная цифра: у волонтеров "на разборе" скопилось более 10 тысяч (10269) некрологов. Не все из них уникальные, и просто сложить эти два числа нельзя, так как часть информации там дублируется", – отмечает "Медиазона".