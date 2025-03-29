Не менее четырех человек погибли из-за проливных дождей на границе Техаса и Мексики

На границе Техаса и Мексики по меньшей мере четыре человека погибли из-за проливных дождей.

В конце минувшей недели сотни жителей штата Техас округа Идальго оказались в затопленных домах и застрявших автомобилях на залитых водой дорогах. Спасатели не успевали реагировать на призывы о помощи, которые практически не прекращались в четверг и пятницу. Власти сообщили о гибели трех человек.

Еще один человек, 83-летний мужчина, погиб в мексиканском штате Тамаулипас.