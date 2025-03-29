x
29 марта 2025
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 марта 2025
|
29 марта 2025
|
последняя новость: 12:34
29 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Телеканал Sky News Arabic обнародовал письмо Трампа верховному лидеру Ирана

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 29 марта 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 11:23
Телеканал Sky News Arabic опубликовал содержание письма Трампа верховному лидеру Ирана
AP Photo/Ben Curtis - Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Телеканал Sky News Arabic обнародовал письмо, которое президент США Дональд Трамп направил иранскому верховному лидеру Али Хаменеи.

В письме говорится: "Соединенные Штаты Америки под моим руководством готовы сделать важный шаг на пути к миру и деэскалации. Вместе мы сможем снять санкции, укрепить иранскую экономику и открыть двери для сотрудничества между нашими двумя странами не только на благо наших народов, но и на благо стабильности и мира на Ближнем Востоке и во всем мире. Если вы отвергнете эту протянутую руку, если иранский режим выберет путь эскалации, дальнейшей поддержки террористических организаций и военных авантюр, ответ будет решительным и быстрым. Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом угроз вашего режима нашему народу или нашим союзникам".

"Если вы готовы к переговорам, мы тоже готовы. Но если вы продолжите игнорировать требования мира, история зафиксирует, что вы упустили прекрасную возможность", – заключает Трамп.

Накануне Дональд Трамп, говоря о ядерной программе Ирана, заявил: "Я отправил им письмо и сообщил, что им придется принять то или иное решение. Либо мы сядем и поговорим об этом, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи, а я не хочу, чтобы это произошло". Он добавил, что "предпочел бы, чтобы мы пришли к взаимопониманию с Ираном".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 марта 2025

Трамп: "Либо мы поговорим об этом, либо с Ираном произойдут очень плохие вещи"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 марта 2025

Трамп установил для Ирана "крайний срок" для заключения нового ядерного соглашения