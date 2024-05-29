На СБ ООН представительница России назвала Израиль "Западным Иерусалимом"

В среду, 29 мая, на заседании Совета безопасности ООН обсуждается предложенный Алжиром проект резолюции, постановляющий, что Израиль должен немедленно прекратить операцию в Рафахе. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Израиль "прекратить военные преступления в отношении палестинцев".

В свою очередь мы также осуждаем авиаудар по лагерю ВПЛ (внутренне перемещенных лиц – прим. ТАСС) в Рафахе и призываем Западный Иерусалим положить конец этим военным преступлениям в отношении палестинского народа. Требуем от Израиля неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права. Недопустимо нападение на персонал ООН и гуманитарщиков, работающих на земле", – цитирует Евстигнееву ТАСС.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что еще одна резолюция ООН не изменит динамику происходящего в секторе Газы. "Мы с самого начала говорили, что любые дополнительные документы по данной ситуации сейчас, вероятно, не будут полезными", – сказал он. Он также заявил, что США хотят продолжать оказывать поддержку переговорам по освобождению израильтян, взятых ХАМАСом в заложники. При этом Роберт Вуд также заявил, что Израиль должен сделать больше для защиты гражданских лиц в секторе Газы, а также увеличить поступление гуманитарной помощи в сектор. "Ущерб, наносимый гражданскому населению, подрывает возможность достичь стратегические цели Израиля в секторе Газы", - подчеркнул он.