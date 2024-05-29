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Кирби: "Операция в Рафиахе не нарушает установленных США красных линий"

время публикации: 29 мая 2024 г., 15:47 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 16:50
Кирби: "Операция в Рафиахе не нарушает установленных США красных линий"
AP Photo/Evan Vucci

Представитель администрации США Джон Кирби прокомментировал пожар в палаточном лагере в Рафиахе, повлекший за собой гибель гражданского населения, а также выход ЦАХАЛа к центру города, остающегося главным оплотом ХАМАСа в секторе Газы.

"Судя по тому, что мы видим, это не масштабная операция, которая стала бы пересечением установленных нами красных линий", – заявил Кирби. Напомним, что ранее президент США Джо Байден говорил, что в случае масштабной операции в Рафиахе США ограничат поставки Израилю вооружений.

Он также назвал гибель жителей палаточного лагеря ужасной и разрывающей сердце. "Конфликт не должен приводить к гибели невинных людей", – сказал Кирби.

Напомним: по данным министерства здравоохранения ХАМАСа, в результате израильского удара по лагерю погибли 45 человек, более 200 получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал происшедшее трагической ошибкой, а ЦАХАЛ сообщил, что причиной взрыва стала детонация боеприпасов ХАМАСа.

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