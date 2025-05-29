Парапланерист выжил после того, как ветер поднял его на высоту 8000 метров

Согласно расследованию, проведенному Ассоциацией авиационного спорта провинции Ганьсу, парапланерист Пэн Юцзян начал тренировку на высоте около 3000 метров в горном массиве Цилянь на севере Китая. Он планировал лишь испытать недавно приобретенное снаряжение, без выполнения полноценного полета. Однако спустя примерно 20 минут после начала тренировочного вылета он оказался в зоне мощного восходящего потока воздуха – "засасывания облаков" – редком и опасном явлении в парапланеризме, при котором потоки воздуха внутри облаков втягивают пилота вверх, поднимая его на большую высоту.

Кадры с камеры, закрепленной на Пэне, зафиксировали, как он, покрытый льдом, парит над облаками в условиях температуры, опустившейся до -35°C, и при этом пытается управлять своим снаряжением.

В отчете бюро, основанном на беседе с Пэном, говорится, что он провел в воздухе более часа, все это время поддерживая радиосвязь со своим другом Гу Чжиминем, оставшимся на земле. По данным отчета, Пэн предпринимал попытки спуститься, но они оказались безуспешными. На еще большей высоте он запутался и на короткое время потерял сознание. В конечном итоге ему удалось благополучно приземлиться примерно в 30 километрах от точки старта, где его уже ждали Гу и еще один товарищ.

Позже Гу выложил видео полета Пэна и его комментарии после посадки в Douyin – китайской версии TikTok. Видео быстро стало вирусным. Оно вызвало у зрителей как шок, так и восхищение – некоторые даже предположили, что Пэн мог побить рекорд. Однако ролик также вызвал негативную реакцию со стороны властей. Бюро заявило, что, несмотря на возможное достижение рекорда, полет Пэна не будет официально признан, так как он не был заранее зарегистрирован.