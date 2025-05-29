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Мир

США начинают отзыв виз у китайских студентов

Китай
США
Университеты
время публикации: 29 мая 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 11:46
США начинают отзыв виз у китайских студентов
AP Photo/Ng Han Guan

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о начале "агрессивного" отзыва виз у китайских студентов, проходящих обучение в американских университетах, включая тех, что изучает предметы, имеющие критическое значение, и тех, кто связан с компартией КНР.

Как отмечает агентство Reuters, в США учатся сотни тысяч китайских студентов. Плата за их учебу – важный источник финансовых поступлений для университетов. Многие из этих студентов находят потом работу в американских технологических компаниях, что может представлять собой уязвимость.

"Новая политика выдачи виз ставит на первое место Америку, а не Китай. Мы ужесточаем критерии выдачи виз для всех будущих соискателей из КНР и Гонконга", – говорится в заявлении государственного департамента.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп, в рамках санкций против Гарвардского университета, запретил ему принимать на обучение иностранных студентов.

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