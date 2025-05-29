Украинские БПЛА вновь атаковали цели в РФ, в том числе в Москве

Министерство обороны РФ заявляет, что с вечера 28 мая по утро 29 мая российскими ПВО были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В частности, три БПЛА были сбиты над территорией Московского региона. Обломки одного из них упали на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Сведений о пострадавших в Москве не поступало.

В сообщении минобороны РФ также говорится о перехватах беспилотников над территорией Белгородской, Орловской, Рязанской, Брянской, Тамбовской областей и над территорией Крыма.

В связи с атакой вводились ограничения на работу российских аэропортов.