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Мир

Украинские БПЛА вновь атаковали цели в РФ, в том числе в Москве

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 29 мая 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:06
Украинские БПЛА вновь атаковали цели в РФ, в том числе в Москве
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что с вечера 28 мая по утро 29 мая российскими ПВО были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В частности, три БПЛА были сбиты над территорией Московского региона. Обломки одного из них упали на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Сведений о пострадавших в Москве не поступало.

В сообщении минобороны РФ также говорится о перехватах беспилотников над территорией Белгородской, Орловской, Рязанской, Брянской, Тамбовской областей и над территорией Крыма.

В связи с атакой вводились ограничения на работу российских аэропортов.

Мир
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