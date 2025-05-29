С 30 июня израильтянам без гражданства РФ, едущим в Россию, необходима предварительная регистрация
время публикации: 29 мая 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:22
30 июня 2025 года в России начнет действовать протокол предварительной регистрации для граждан стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим.
Таким образом, гражданам Израиля, собирающимся в Россию и не имеющим российского гражданства, необходимо будет оформить предварительную регистрацию не позднее, чем за 72 часа до вылета, а в экстренных случаях – не менее чем за 4 часа до прибытия.
Регистрация выполняется через мобильное приложение Госуслуги RuID. Для регистрации потребуются ввести личные данные, указать даты пребывания и загрузить фотографию. В конце процесса регистрации будет получен QR-код, который нужно будет предъявить на границе.
Дети младше 6 лет освобождены от предварительной регистрации.