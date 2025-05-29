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Мир

С 30 июня израильтянам без гражданства РФ, едущим в Россию, необходима предварительная регистрация

Россия
Израиль
время публикации: 29 мая 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:22
С 30 июня израильтянам без гражданства РФ, едущим в Россию, необходима предварительная регистрация
AP Photo/Pavel Golovkin, File

30 июня 2025 года в России начнет действовать протокол предварительной регистрации для граждан стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим.

Таким образом, гражданам Израиля, собирающимся в Россию и не имеющим российского гражданства, необходимо будет оформить предварительную регистрацию не позднее, чем за 72 часа до вылета, а в экстренных случаях – не менее чем за 4 часа до прибытия.

Регистрация выполняется через мобильное приложение Госуслуги RuID. Для регистрации потребуются ввести личные данные, указать даты пребывания и загрузить фотографию. В конце процесса регистрации будет получен QR-код, который нужно будет предъявить на границе.

Дети младше 6 лет освобождены от предварительной регистрации.

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