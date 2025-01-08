С сегодняшнего дня израильтяне, едущие в Великобританию, должны предварительно зарегистрироваться

8 января 2025 года в Великобритании начала действовать система предварительного скрининга (ETA-UK) для туристов, прибывающих из стран, с которыми у королевства действует безвизовый режим.

С сегодняшнего дня обладателям израильского паспорта необходимо пройти регистрацию за несколько дней до полета в Великобританию и заплатить за это 10 британских фунтов. Регистрация выдается в течение трех дней и будет действительна в течение двух лет.

Следует подчеркнуть, что регистрация необходима и для тех, кто летит транзитом через Великобританию в другие страны.

Напомним, что Израиль ввел систему предварительного скрининга (ETA-IL) 1 января 2025 года. Европейский союз планирует ввести такую систему во второй половине 2025 года.