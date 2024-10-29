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Мир

ЮАР передали в МСС "доказательства преступлений Израиля" на 750 страницах

время публикации: 29 октября 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 18:26
ЮАР передали в МСС "доказательства преступлений Израиля" на 750 страницах
AP Photo/Peter Dejong

Южная Африка подала в Международный суд в Гааге меморандум с дополнительными доказательствами обвинений против Израиля в геноциде в Газе.

В заявлении президента ЮАР Сирила Рамафосы говорится, что документ не будет обнародован, но в нем содержится 750 страниц доказательств и приложением на 4000 страниц.

Представленные материалы "демонстрируют то, как правительство Израиля нарушило Конвенцию о геноциде, способствуя уничтожению палестинцев, проживающих в секторе Газы, убивая их с помощью различных видов оружия, лишая их доступа к гуманитарной помощи," – говорится в заявлении офиса президента ЮАР.

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