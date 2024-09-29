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Мир

Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда

время публикации: 29 сентября 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 21:04
Президент Латвии сломал руку, упав с велосипеда
AP Photo/Petros Giannakouris

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич рассказал в социальных сетях, что сломал руку, катаясь на велосипеде. Он опубликовал фотографию с забинтованной рукой, сделанную в юрмальской резиденции.

"Велосезон окончен. Большое спасибо доктору Кришу Розенбергу и персоналу больницы травматологии и ортопедии за помощь не слишком умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире", – написал глава государства.

Пресс-служба Ринкевича сообщило, что у президента сломано правое запястье и один из пальцев левой руки. На рабочий график это не повлияет – Ринкевич может писать и подписывать документы.

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