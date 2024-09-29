"Начал высказывать жалобы на резкую боль в животе". The Insider: Навальный был отравлен в тюрьме

Издание The Insider получило доступ к сотням официальных документов, связанных с гибелью Алексея Навального в исправительной колонии "Полярный волк". Судя по ним, власти целенаправленно убрали отовсюду упоминания симптомов, которые не укладывались в официальную версию. Как подтверждают врачи, эти симптомы однозначно указывают на то, что Навальный был отравлен, пишет журналист-расследователь Роман Доброхотов.

В публикации цитируются две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные майором юстиции Александром Варапаевым. Первая версия звучала так: "Осужденный Навальный А.А. 16.02.2024 в период нахождения в прогулочном дворе №2 ЕПКТ почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья, о чем сообщил дежурному сотруднику учреждения, который вывел последнего из помещения прогулочного двора в помещения секции №4 ЕПКТ. Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения".

В более поздней версии этого же постановления (которая и стала окончательной) всех слов о боли в животе, рвоте и судорогах уже не было. Но в распоряжении The Insider есть и другой документ – опись "изъятых объектов", где тоже фигурируют "образцы рвотных масс", причем они были отданы на экспертизу, хотя официально не сообщалось ни об экспертизе, ни о рвоте.

Документы подтверждают слова Юлии Навальной, которая ранее заявляла, что "в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе", напоминает The Insider.

Приводится мнение реаниматолога Александра Полупана: "Официальная причина смерти – нарушение сердечного ритма – никак не объясняла бы те симптомы, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги. Едва ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами говорит в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и "Новичок", но только не при накожном применении, а при внутреннем)".