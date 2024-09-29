Бывший военнослужащий ЦАХАЛа с позывным "Моссад" погиб в Украине, воюя на стороне России

Гражданин Израиля Антон Выдра, военнослужащий четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб в ходе военных действий под Бахмутом в результате удара БПЛА. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что Выдра – бывший военнослужащий ЦАХАЛа, а его позывной – "Моссад".

"Моссад был из семьи репатриантов. Служил там срочную службу в Израиле, поскольку там жили родственники. В 2021 году вернулся в Россию. Когда началась спецоперация, его не взяли добровольцем без опыта срочной службы в России. Он отслужил срочку и пошел добровольцем в бригаду "Призрак" в ЛНР", – рассказал агентству координатор партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Михаил Аксель.

По словам собеседника агентства, Антон разочаровался в Израиле и из патриотических соображений отправился воевать добровольцем. Уже на фронте он присоединился к лимоновцам.