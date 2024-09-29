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Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: "Надо защищаться от зла"

время публикации: 29 сентября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 09:59
Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра: "Надо защищаться от зла"
AP Photo/Susan Walsh

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября почтил память жертв Бабьего Яра, отметив, что самые ужасные преступления происходят, когда мир молчит, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Бабий Яр – страшный символ того, что самые ужасные преступления происходят тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть равнодушным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор. Когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает", – сказано в его телеграм-канале.

Зеленский отметил, что трагедия Бабьего Яра является "наглядным доказательством зверства, на которое способны режимы во главе с вождями, которые держатся на запугивании и насилии". "В любые времена они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости", – подчеркнул он.

"Надо защищаться от зла. Сегодня – 83-я годовщина трагедии Бабьего Яра", – подытожил президент.

29-30 сентября 1941 года в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. Всего за время нацистской оккупации около 100 тысяч человек были убиты в Бабьем Яру.

Мир
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