Наводнение в Непале, более 130 погибших и пропавших без вести

По меньшей мере 66 человек погибли и около 70 пропали без вести в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Основной зоной бедствия стала долина вокруг Катманду.

За сутки здесь выпало около 200 миллиметров осадков, тысячи домов в столице оказались затоплены, люди спасаются от стихии на крышах. Перекрыто транспортное сообщение. Десятки тысяч человек лишились электричества. Поврежден водопровод – нет питьевой воды.

В поисково-спасательных работах участвуют 10000 полицейских, а также военнослужащие и добровольцы. Спасено около 2000 человек. Как ожидается ненастная погода продлится еще два дня.