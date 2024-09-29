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Мир

Наводнение в Непале, более 130 погибших и пропавших без вести

время публикации: 29 сентября 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 09:41
Наводнение в Непале, более 130 погибших и пропавших без вести
AP Photo/Gopen Rai

По меньшей мере 66 человек погибли и около 70 пропали без вести в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Основной зоной бедствия стала долина вокруг Катманду.

За сутки здесь выпало около 200 миллиметров осадков, тысячи домов в столице оказались затоплены, люди спасаются от стихии на крышах. Перекрыто транспортное сообщение. Десятки тысяч человек лишились электричества. Поврежден водопровод – нет питьевой воды.

В поисково-спасательных работах участвуют 10000 полицейских, а также военнослужащие и добровольцы. Спасено около 2000 человек. Как ожидается ненастная погода продлится еще два дня.

Мир
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