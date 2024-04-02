Китай построил во Внутренней Монголии полигон с правительственным кварталом Тайваня

Данные спутниковой съемки, сделанной в отдаленном районе Китая, стали еще одним свидетельством, что КНР готовится захватить Тайвань военным путем и уже ведет подготовку к операции вторжения.

Как сообщает телеканал France 24, полигон находится в провинции Внутренняя Монголия, в 1200 километрах от Пекина. Аналитик фирмы Force Analysis Сим Тэк заявляет, что строительство началось в марте 2021 года и продолжалось около года.

Итогом этого стала копия специальной зоны Боай – режимной территории в центре Тайпея, где расположены государственные учреждения, в том числе президентский дворец. Полигон позволяет Народно-освободительной армии Китая отрабатывать захват органов власти.