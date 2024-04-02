Законопроект: иностранцы смогут въезжать в Россию, только подписав соглашение о лояльности

Министерство внутренних дел России завершило работу над законопроектом о регулировании миграции. Он значительно усиливает контроль над приезжающими в Россию иностранцами, в том числе с помощью электронных методов слежения.

Название документа – "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".

Законопроект предусматривает обязательное фотографирование и дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, въезжающих в Россию. Появится цифровой профиль, в который будет вноситься вся имеющаяся информация об иностранце.

Иностранцы смогут находиться в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года, в то время как на сегодняшний день – не более 90 дней за полгода.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул в беседе с журналистами, что въезжающие в Россию иностранцы должны будут подписать документ о лояльности.

"Оно предусматривает, что иностранный гражданин, подписывая его, соглашается, что его могут выдворить из России и ограничить его въезд в Россию в будущем если он, находясь в России что-то нарушит", – цитирует Калашникова агентство "Интерфакс".