Массовая стрельба в финской школе, есть пострадавшие

В школе финского города Вантаа 13-летний подросток открыл стрельбу по сверстникам. По первоначальным данным, три школьника получили ранения. Нападавший задержан.

Школа, в которой 800 учеников и 90 учителей только возобновила работу после пасхальных каникул. В ней учатся как мальчики, так и девочки в возрасте 7-15 лет.

Предыдущие случаи массового шутинга в школах были зарегистрированы в Финляндии в 2007 и 2008 годах. Они привели к ужесточению политики предоставления доступа к оружию. Однако лицензии на его хранение есть примерно у восьми процентов жителей Финляндии.