Пропалестинские активисты требуют от Великобритании визы для жителей Газы – как для украинцев

Десятки пропалестинских организаций Великобритании планируют обратиться к министру внутренних дел Джеймсу Клеверли с требованием предоставить разрешения на временное проживание палестинцам из сектора Газы, являющимся родственниками жителей Великобритании – в том числе дальними родственниками – без обязательных для этого процесса документов. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает The Guardian.

Под письмом, которое будет отправлено министру внутренних дел, подписались представители почти 60 благотворительных организаций и адвокатских контор, они призывают создать визовую схему, подобную действующей для украинских граждан, для палестинцев из сектора Газы, у которых есть родственники в Великобритании.

В письме указано, что нынешние правила воссоединения семей, действующие для палестинцев, неэффективны и недостаточны для тех, кто находится в секторе Газы в период военных действий. Авторы письма предлагают вариант "по действующему для украинцев образцу", который позволит палестинцам из Газы воссоединиться со своими близкими или дальними родственниками, проживающими в Великобритании.

В письме говорится, что министерство внутренних дел Великобритании должно создать льготную процедуру воссоединения семей для палестинцев из сектора Газы, чтобы "защитить человеческие жизни и позволить воссоединить семьи" до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться в Газу.

В частности, в письме говорится, что палестинцы, имеющие право пригласить из сектора Газы своих родственников, не смогли подать заявление на воссоединение семьи из-за требования МВД Великобритании внести биометрические данные, включающие отпечатки пальцев. В некоторых случаях МВД может пойти навстречу и отложить получение биометрических данных, однако большинство подобных просьб были отклонены, и два человека погибли в секторе Газы в ожидании решения британского МВД об их въезде в Великобританию.

По утверждению издания, сотни палестинских семей в Великобритании собрали десятки тысяч фунтов, чтобы обеспечить эвакуацию своих родственников при помощи частной компании в Египте. Представитель МВД Великобритании заявил, что ведомство работает круглосуточно, чтобы вызволить из сектора Газы британских граждан, в Каире и на КПП Рафиах действуют сотрудники консульства, оказывающие консульскую помощь. Он подчеркнул, что родственники граждан Великобритании, которым нужна виза, могут подать заявление на ее получение.