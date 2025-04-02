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Мир

CNN: впервые с 2022 года США посетит высокопоставленный представитель Путина

США
Россия
Война в Украине
время публикации: 02 апреля 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 15:11
CNN: впервые с 2022 года США посетит высокопоставленный представитель Путина
Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Как сообщает телеканал CNN, на нынешней неделе Вашингтон должен посетить специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он встретится со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом и обсудит как укрепление отношений между двумя странами, так и перспективы окончания войны в Украине. Телеканал отмечает, что Дмитриев входит в окружение президента России Владимира Путина. Он принял участие в переговорах по Украине, прошедших в Саудовской Аравии.

Также отмечается, что впервые с полномасштабного российского вторжения в Украину США посещает российский чиновник подобного ранга. Один из источников отметил: администрация США заморозила введенные против Дмитриева санкции, чтобы он смог получить американскую визу.

Сам чиновник назвал поездку в США вероятной. "Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения – это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?" – написал он в социальных сетях.

Мир
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