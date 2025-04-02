CNN: впервые с 2022 года США посетит высокопоставленный представитель Путина

Как сообщает телеканал CNN, на нынешней неделе Вашингтон должен посетить специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он встретится со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом и обсудит как укрепление отношений между двумя странами, так и перспективы окончания войны в Украине. Телеканал отмечает, что Дмитриев входит в окружение президента России Владимира Путина. Он принял участие в переговорах по Украине, прошедших в Саудовской Аравии.

Также отмечается, что впервые с полномасштабного российского вторжения в Украину США посещает российский чиновник подобного ранга. Один из источников отметил: администрация США заморозила введенные против Дмитриева санкции, чтобы он смог получить американскую визу.

Сам чиновник назвал поездку в США вероятной. "Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения – это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?" – написал он в социальных сетях.