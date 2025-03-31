x
31 марта 2025
|
последняя новость: 11:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 11:40
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Россия и США начали дискуссию по редкоземельным металлам

США
Россия
время публикации: 31 марта 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:30
Россия и США начали дискуссию по редкоземельным металлам
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали дискуссию о совместных проектах по редкоземельным металлам.

"Редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", – цитируют чиновника "Известия". По российской оценке, в стране сосредоточена четверть всех запасов редкоземельных металлов.

24 февраля Владимир Путин провел совещание, посвященное добыче редкоземельных металлов – на фоне требований США к Украине передать им концессию на разработку этих ресурсов. Он предложил США сотрудничество в разработке российских месторождений.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2025

Лукашенко приказал искать в Беларуси редкоземельные металлы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 февраля 2025

Зеленский отказался подписать документ, предоставляющий США права на половину полезных ископаемых Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 февраля 2025

Трамп связал продолжение военной помощи с поставками редкоземельных металлов из Украины