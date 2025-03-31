Россия и США начали дискуссию по редкоземельным металлам

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали дискуссию о совместных проектах по редкоземельным металлам.

"Редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", – цитируют чиновника "Известия". По российской оценке, в стране сосредоточена четверть всех запасов редкоземельных металлов.

24 февраля Владимир Путин провел совещание, посвященное добыче редкоземельных металлов – на фоне требований США к Украине передать им концессию на разработку этих ресурсов. Он предложил США сотрудничество в разработке российских месторождений.