Великобритания ужесточает правила въезда для граждан государств ЕС

В Великобритании 2 апреля вступили в силу новые правила пересечения границы для граждан Европейского Союза. Им придется заранее приобретать электронное разрешение на въезд (ETA).

Глава британской пограничной службы Фил Дуглас заявляет: нововведение призвано повысить безопасность границ, став средством контроля над миграцией. На данном этапе ETA стоит 12 евро на человека, однако уже в ближайшие дни цена возрастет до 19 евро. На оформление разрешения потребуется три рабочих дня.

По новому разрешению можно будет въехать на период до шести месяцев, если ваша цель – туризм, посещение семьи, друзей или бизнес. Люди творческих профессий смогут въезжать на три месяца и работать без оформления рабочей визы.

От необходимости оформлять разрешение освобождены жители Ирландии и подконтрольных Великобритании островов Гернси, Джерси и Мэн.