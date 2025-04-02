x
02 апреля 2025
|
последняя новость: 12:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2025
|
02 апреля 2025
|
последняя новость: 12:44
02 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Великобритания ужесточает правила въезда для граждан государств ЕС

Нелегалы
Великобритания
время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 12:15
Великобритания ужесточает правила въезда для граждан государств ЕС
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В Великобритании 2 апреля вступили в силу новые правила пересечения границы для граждан Европейского Союза. Им придется заранее приобретать электронное разрешение на въезд (ETA).

Глава британской пограничной службы Фил Дуглас заявляет: нововведение призвано повысить безопасность границ, став средством контроля над миграцией. На данном этапе ETA стоит 12 евро на человека, однако уже в ближайшие дни цена возрастет до 19 евро. На оформление разрешения потребуется три рабочих дня.

По новому разрешению можно будет въехать на период до шести месяцев, если ваша цель – туризм, посещение семьи, друзей или бизнес. Люди творческих профессий смогут въезжать на три месяца и работать без оформления рабочей визы.

От необходимости оформлять разрешение освобождены жители Ирландии и подконтрольных Великобритании островов Гернси, Джерси и Мэн.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook