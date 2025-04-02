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Генштаб ВСУ: сбиты 41 из 74 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 93 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 02 апреля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 10:20
Генштаб ВСУ: сбиты 41 из 74 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 93 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 74 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 41 беспилотник, запущенный российскими военными. Еще 20 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 2 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 93 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Курской и Белгородской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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