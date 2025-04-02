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Мир

"Еврейский молот" Рэнди Файн одержал победу на выборах во Флориде

США
Выборы в США
Дональд Трамп
время публикации: 02 апреля 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 12:47
"Еврейский молот" Рэнди Файн одержал победу на выборах во Флориде
AP Photo/Wilfredo Lee

Представитель Республиканской партии Рэнди Файн одержал победу на выборах в Палату представителей Конгресса США от шестого округа Флориды. По предварительным данным, он получил 54% голосов. Президент Дональд Трамп поздравил его с победой.

Файн, член законодательного собрания Флориды, – еврей, выступающий в поддержку Израиля и относящийся к трампистскому лагерю партии. Он называет себя "еврейским молотом". Его соперником был учитель Джош Вайль, мусульманин, выступающий с критикой Израиля.

Файн одержал победу, несмотря на то, что демократы потратили на избирательную кампанию в десять раз больше – 10 миллионов долларов. Накануне выборов о возможности поражения говорил и губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис.

Следует также отметить, что это были первые выборы в Конгресс после вступления Дональда Трампа на пост президента. Демократы старались превратить голосование в "референдум по Трампу".

Мир
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