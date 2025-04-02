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Мир

Германия вывезла из Газы десятки своих граждан и их родственников

Газа
Германия
время публикации: 02 апреля 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 17:31
В аэропорту Лейпцига (архив)
AP Photo/Michael Sohn

Власти Германии объявили, что смогли вывезти из Газы 19 граждан этой страны и 14 их близких родственников. Этих людей вывезли в Германию, передает Reuters.

2 апреля 33 гражданина Германии и члены их семей, по согласованию с властями Израиля, покинули Газу через пограничный переход "Керем-Шалом". Позже они были доставлены в Лейпциг (восточная Германия).

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